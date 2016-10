Anerkannter guter Ruf für Produktqualität im breiteren IT-Markt

MILPITAS, Kalifornien, 31. Oktober 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute gab SGI (NASDAQ:SGI), ein weltweit führender Anbieter leistungsstarker Lösungen für Computing, Datenanalyse und Datenmanagement, bekannt, dass es von Gartner, Inc. beim Magic Quadrant for Integrated Systems für Oktober 2016 dem Quadranten "Visionaries" (Visionäre) zugeordnet wurde.

SGI ist der Ansicht, dass seine Einstufung in den Quadranten "Visionaries" gegenüber der letztjährigen Positionierung im Quadranten "Niche Players" (Nischenakteure) einen Fortschritt SGIs beim Kriterium "Vollständigkeit der Vision" widerspiegelt. Laut Gartner sind Visionäre für gewöhnlich Anbieter, die auf starke Innovation und Produktdifferenzierung setzen und entweder kleinere Hersteller mit bis dato begrenzter Reichweite bzw. Erfolgen oder größere Hersteller mit Innovationsprogrammen sind, die sich noch nicht bewährt haben.

Integrierte Systeme werden von Gartner als Kombination aus Server-, Speicherungs- und Netzwerkinfrastruktur definiert, die mit Managementsoftware verkauft wird, die die Bereitstellung und Verwaltung der kombinierten Einheit ermöglicht.

Der Bericht vermerkt, dass der Markt integrierter Systeme schneller wächst als andere Datencenter-Segmente. Allerdings hat sich das Wachstum stabilisiert. Laut den Statistiken von Gartner (siehe "Market Share Analysis: Data Center Hardware Integrated Systems, Worldwide, 2015") wuchs der Absatz integrierter Systeme 2015 gegenüber 2014 um 11,2 % auf die Gesamtsumme von 9,6 Milliarden USD, was bis Ende 2015 etwa 5,6 % aller Absätze im Bereich der Speicherung auf der Basis von Servern und externen Controllern sowie der Datencenter-Vernetzung ausmachte.

Highlights der Ankündigung

Ergänzendes Zitat

"Das Engagement von SGI im Bereich des High Performance Computing bereitet auch weiterhin modernen HPDA-Lösungen den Weg", so Jorge Titinger, President und CEO von SGI. "Seit 2014 ist SGI über seine HPC-Wurzeln hinaus erfolgreich expandiert und zu einem führenden Hersteller von High-End-SAP-HANA-Appliances geworden. Wir bei SGI sind über die anhaltende Anerkennung durch Gartner sehr erfreut. Wir sehen uns im Markt integrierter Systeme als Wegbereiter."

Mehr als 30 Jahre Innovation

SGI kann auf mehr als 30 Jahre an technologischer Führerschaft mit skalierbaren Computing-Lösungen aufbauen, um einigen der leistungsstärksten Supercomputer-Systemen der Welt branchenführende Geschwindigkeit, Skalierung und Effizienz zur Verfügung zu stellen, was dazu beiträgt, Lösungen für die größten Herausforderungen der Welt zu finden. SGI sorgt für Innovation und legt den Schwerpunkt auf High-Performance-Lösungen für Computing, Datenmanagement und Datenanalyse mit unübertroffener Leistungsstärke, Skalierbarkeit und Effizienz für ein breites Spektrum an Kunden.

Über den Magic Quadrant

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche und stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Empfohlene Tweets

Über SGI

SGI ist ein weltweit führender Anbieter von High-Performance-Lösungen für Computing, Datenanalyse und Datenmanagement, die es seinen Kunden ermöglichen, in kürzerer Zeit Erkenntnisse zu gewinnen, Innovationen zu realisieren und Rentabilität zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie auf sgi.com (http://ctt.marketwire.com/?release=1193287&id=6073528&type=1&url=http%3a%2f%2fwww.sgi.com%2f) (sgi.com/ (http://ctt.marketwire.com/?release=1193287&id=6073531&type=1&url=http%3a%2f%2fwww.sgi.com%2f)).

© 2016 Silicon Graphics International Corp. Alle Rechte vorbehalten. SGI und das SGI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Silicon Graphics International Corp. oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

