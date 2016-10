Durchbruch im Dauergezerre um Kaiser's Tengelmann. Die sieche Handelskette soll zwischen Rewe und Edeka aufgeteilt werden. Auch wie die Konzerne das Geschäft in den Filialen wieder ankurbeln könnten, zeichnet sich ab.

Nach drei Verhandlungsrunden hat Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) bei den Verhandlungen zur Rettung der maroden Supermarktkette Kaiser's Tengelmann einen ersten Durchbruch erzielt: Rewe, Edeka und Tengelmann haben eine erste Einigung über zentrale Punkte erzielt. Märkte von Kaiser's Tengelmann in Berlin sollen demnach an den Handelskonzern Rewe gehen, während Edeka Zugriff auf Filialen in Bayern erhalten. Über die Filialen in Nordrhein-Westfalen muss weiter verhandelt werden.

Auch Details etwa zum Kaufpreis und zur Lastenverteilung sind noch offen. Bis spätestens 11. November soll die finale Rettung stehen, dann werde Rewe seine Klage zurückziehen und damit den Weg für eine Übernahme der Kette durch Edeka freimachen, hieß es weiter in den Verhandlungskreisen.

Damit könnte zunächst Edeka alle Filialen im Rahmen der Ministererlaubnis übernehmen und anschließend einen Teil der Märkte an Rewe weiterreichen.

Auch wenn damit noch nicht alle Stolpersteine für eine Einigung der Kontrahenten aus dem Weg geräumt sind, zeichnet sich dennoch ab, dass die vor kurzem gestartete Einzelverwertung der Filialen vom Tisch ist. Doch wie wollen Rewe und Edeka die Kaiser's-Tengelmann-Läden eigentlich wieder auf Kurs bringen? Gleich vier Maßnahmen zeichnen sich ab.

Mitarbeitermotivation

1. Die Mitarbeiter müssen wieder motiviert werden

Die Schaufenster einer Kaiser's-Tengelmann-Filiale in Berlin Schöneberg sind noch zugepflastert mit bunten Zetteln. "Hallo Ihr Bosse von Rewe, Norma und Markant", ist darauf zu lesen. "Wir wollen nicht die Opfer Eurer Machtspielchen sein." Nach dem Verhandlungsdurchbruch dürften die Protestzettel bald verschwinden. Ob sich die angestaute Frustration unter den 15.000 Mitarbeitern aber genauso schnell legt, ist allerdings fraglich.

Seit mehr als zwei Jahren zieht sich der Übernahmeprozess hin, strapaziert das Hin und Her die Nerven der Beschäftigten. "Wir schwanken täglich zwischen Hoffen und Bangen", sagte Manfred Schick, Betriebsratschef der Region München/Oberbayern noch Ende vergangener Woche der WirtschaftsWoche.

"Die Kollegen machen weiter, sind aber extrem angespannt", bestätigte auch der Berliner Betriebsratschef Volker Bohne. Die Folgen: Viele Mitarbeiter haben in den vergangenen Monaten gekündigt, bei anderen ist die Motivation am Boden. Die Übernehmer werden nun vor allem gegenüber den Mitarbeitern Überzeugungs- und Aufbauarbeit ...

