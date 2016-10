Die BayernLB kooperiert ab sofort mit der Standard Chartered Bank. Durch die Zusammenarbeit hofft die Landesbank auf die notwendige Expertise, um sich vor allem im asiatischen Raum besser aufstellen zu können.

Die BayernLB will beim geplanten Ausbau ihres Geschäfts künftig auf das weltweite Netz der britischen Standard Chartered Bank zurückgreifen. Details über die Kooperation der beiden Geldhäuser sollen am 10. November bei einem Pressegespräch vorgestellt werden, wie die Münchener Landesbank am Montag bekanntgab.

Standard Chartered ist vor allem in Asien stark präsent. Die Wachstumsregion spielt für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...