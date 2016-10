Frankfurt - Der Eurokurs hat im Verlauf des Nachmittags zum Franken zugelegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0836 CHF nach 1,0827 CHF um die Mittagszeit gehandelt. Zum US-Dollar hat der Euro unterdessen etwas eingebüsst und verkehrt derzeit zu 1,0942 USD nach 1,0947 USD am Mittag. Das Währungspaar US-Dollar/Franken notiert aktuell bei 0,9902 nach 0,9889.

Hinweise auf eine weiter anziehende Inflation in den USA hätten dem Dollarkurs seit Freitagabend Auftrieb gegeben, wie es hiess. Die Teuerung, gemessen an dem von der US-Notenbank Fed bevorzugten Inflationsmass PCE, hatte angezogen. Im Jahresvergleich war das Preisniveau auf Verbraucherebene um 1,2 Prozent und damit so deutlich wie seit November 2014 nicht mehr gestiegen. Ausserdem waren die US-Konsumausgaben im September etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...