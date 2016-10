Mainz (ots) - Woche 44/16 Dienstag, 01.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.20 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015



7.05 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008



( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008



9.20 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008



10.10 Führerkult und Größenwahn Das Parteitagsgelände in Nürnberg Deutschland 2010



10.55 Tiere für die Herrenmenschen Das geheime Zuchtprogramm der Nazis Großbritannien 2014



11.40 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016



12.20 Sieg unter falscher Flagge - Olympia-Marathon 1936 Deutschland 2016



13.10 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016



13.55 ZDF-History Die Todesfahrt der Bismarck Deutschland 2009



14.20 Schiffslegenden: Der Kabelleger "Mackay-Bennett" Großbritannien 2013



15.05 Geheimnis in der Tiefe Die Knochenspur Großbritannien/Kanada 2006



15.50 Geheimnis in der Tiefe Der mysteriöse Untergang der HMS Audacious



16.35 Geheimnis in der Tiefe Das Leopoldville Desaster Großbritannien/Kanada 2006



17.20 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Das Geheimnis von U 513 Deutschland 2012



18.05 Die Spanische Armada Der Untergang Großbritannien 2015



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 22.30 Legendäre Schiffe der U.S. Navy - Die USS Texas



( weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen )



Woche 44/16 Mittwoch, 02.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.10 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012



6.55 Ursprung der Technik Kriegsschiffe Ostasiens



7.40 Ursprung der Technik Mechanik des Fernen Ostens



8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.25 Ursprung der Technik Maschinen der Götter



9.10 Ursprung der Technik Luftangriffe



9.55 Ursprung der Technik Schiffsmechanik



10.40 Moderne Wunder: Elektrizität



11.25 Moderne Wunder: Hubschrauber



12.05 Moderne Wunder: Lokomotiven



12.55 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kriminelle Ideen



13.35 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Im Angesicht der Gefahr



14.25 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Bewegte Zeiten



15.05 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Auf Leben und Tod



15.55 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold



16.40 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß



17.25 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012



18.05 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012



18.50 Moderne Wunder: Technik der 60er



19.35 Moderne Wunder: Technik der 70er



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.45 Terra X Das unsichtbare Netz Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 23.55 ZDF Expedition Mission X - Lohn des Schreckens Deutschland 2006



( weiterer Ablauf ab 0.35 Uhr wie vorgesehen )



