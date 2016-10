Die Inflation am Globus steigt. Langsam aber doch. Die Erwartungen haben sich bestätigt, dass dieser Anstieg so ziemlich überwiegend dem Ölpreisverhalten geschuldet ist und die Maßnahmen der Notenbanken, insbesondere EZB und Bank of Japan, nahezu Null Einfluss auf den aktuellen Anstieg hatten, aber Zuwachs ist Zuwachs. Unser Geld wird endlich wieder schneller weniger wert. Die Logik legt uns die Handlungsweisen jetzt nahe, sind eh nur Zwei: schnell ausgeben oder sinnvoll investieren. Ausgeben ist schon seit Jahren die Maxime. Insbesondere die Wirtschaften der entwickelten Länder leben seit Jahren überwiegend vom Privaten Konsum. So lange die Matratzen noch halbwegs etwas hergeben wird es wohl dabei bleiben. Das ist tröstlich, aber eben nur bedingt....

Den vollständigen Artikel lesen ...