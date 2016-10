Die Aufregung im politischen Amerika ist wegen des Aufflammens der E-Mail-Affäre von Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton groß. Die Umfragewerte zeigen, dass ihr Rivale davon aber nur etwas zu profitieren scheint.

Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist das Rennen um das Weiße Haus nicht wirklich entschieden - der Umfragevorsprung der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton schmilzt leicht. Grund: Die politischen Nachrichten in den USA kennen im Wahlkampf fast kein anderes Thema mehr als die E-Mail-Affäre Clintons. Die Demokratin verliert wegen der Schlagzeilen zumindest in einigen Umfragen etwas an Boden auf den republikanischen Herausforderer Donald Trump.

Neueste Meinungsumfragen vom Montag sehen Hillary Clinton nun nur noch mit ein bis zwei Prozentpunkten in Front. Trump konnte auch in einigen wichtigen Bundesstaaten wie Florida aufholen, beziehungsweise seine Führung ausbauen, wie etwa in Ohio. Clinton führt jedoch noch immer deutlich, wenn es um die Zählung der Wahlmänner geht. Um dies zu verändern, müsste Trump einen weiteren wichtigen Swing State drehen, etwa Pennsylvania oder North Carolina.

Statistiken zu frühen Wahlabstimmungen in North Carolina, Nevada und Florida zeigen aber, dass sich wohl keine demokratischen Unterstützer wegen der E-Mail-Berichte davon abbringen ließen, bereits ihre Stimme abzugeben, so Michael McDonald von der University of Florida. "Ich sehe keinen negativen Effekt", so McDonald.

Bereits am Samstag hatten mehr als 90 Prozent der wahrscheinlich zur Wahl gehenden Amerikaner davon gehört, dass FBI-Direktor James Comey Ende vergangener Woche in einem Brief an Mitglieder des US-Kongresses berichtet, ...

