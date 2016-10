-------------------------------------------------------------- Zum Pflege-Magazin der DSH http://ots.de/iOtqB --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) - Pflegende Angehörige sollten Auszeiten von der Pflege nehmen, wenn die Situation für sie zu belastend wird. Schon die stundenweise Ablösung durch eine professionelle Pflegekraft schenkt zeitliche Freiräume, in denen der Pflegende seinen eigenen Bedürfnissen nachkommen kann. Zum Beispiel in der Natur spazieren gehen oder die Zeitung lesen - ganz egal was. "Selbstsorge durch Resilienz", also seelische Widerstandsfähigkeit, nennt das die bekannte Internistin Dr. Marianne Koch in einem Interview des Magazins "Zu Hause pflegen - gesund bleiben" der Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH).



Dr. Koch ist nicht nur aus der früheren Rate-Sendung "Was bin ich" mit Robert Lembke bekannt. Sie hat auch viele Jahre in ihrer eigenen Praxis in München praktiziert und dabei immer wieder erlebt, dass viele Angehörige, die aufopfernd pflegen, zu weit über ihre psychischen und physischen Kräfte hinausgehen.



Oft folgt daraus eine soziale Isolation, die wiederum den seelischen Druck steigern kann. Deshalb ist es wichtig, so Koch, auch Freundschaften zu pflegen, eingebunden zu sein in ein Netzwerk von Freunden, Verwandten, Familie. "Wenn dies zur Verfügung steht, ist der seelische Druck viel leichter auszuhalten", so Koch. Das komplette Interview "Selbstsorge durch Resilienz" mit Dr. Marianne Koch kann hier nachgelesen werden: http://ots.de/7GVzn.



Essen auf Rädern - Zertifikat "Fit im Alter" der DGE



In einem weiteren Beitrag geht es um Essen auf Rädern als Alternative zur Selbstversorgung, wenn einkaufen und kochen einfach nicht mehr in den Alltag passen. Häufig ist wenig Gemüse, dafür viel Fleisch auf den Speisezetteln der Lieferdienste. Aber es gibt auch Anbieter mit einem vollwertigen Verpflegungsangebot. Sie sind erkennbar an Zertifikat und Logo "Fit im Alter" der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).



Kostenloses Magazin



"Zu Hause pflegen - gesund bleiben" kann hier kostenlos bestellt, heruntergeladen oder als e-Magazin gelesen werden: www.das-sichere-haus.de, Stichwort: Pflege-Magazin.



Über die DSH:



Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSH dazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahr verunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Menschen in den vermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beim Heimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.



OTS: DSH - Aktion Das Sichere Haus newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9331 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9331.rss2



Pressekontakt: Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin. Tel.: 040 / 29 81 04 62, Fax: 040 / 29 81 04 71, Mail: s.woelk@das-sichere-haus.de.