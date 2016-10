Gleich drei international bedeutende Notenbanken entscheiden in dieser Woche über ihre Geldpolitik. Am japanischen Markt sorgten die Geldwächter bereits für dramatische Veränderungen.

Tokio, Washington und London: In diesen drei Städten tagen in dieser Woche die jeweiligen Notenbanken. Der Beschluss dürfte in allen Städten der gleiche sein: Die Höhe des Zinses wird nicht angetastet, er bleibt so niedrig."Wenige Tage vor der US-Wahl wird die Fed nicht mit einer unerwarteten Zinsanhebung für Volatilität sorgen wollen", sagt Volkswirt Christoph Balz von der Commerzbank. Im Dezember dürfte es nach Meinung der Experten dann aber so weit sein. Denn die Konjunktur in der größten Volkswirtschaft der Welt läuft gut, vor allem der Arbeitsmarkt brummt. "Nur sehr negative Daten können einen Zinsschritt im Dezember noch verhindern", ist sich Balz sicher.

Auch die Notenbank in Japan wird nach Ansicht von Experten erst einmal die Füße still halten. Die Bank of Japan (Dienstag) hat ihrer ultra-lockeren Geldpolitik erst bei der vergangenen Sitzung im Dezember eine neue Stoßrichtung gegeben. Und damit den Anleihenmarkt komplett verändert.

Denn das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Staatsanleihen hat sich beinahe halbiert, nachdem die Bank of Japan Renditekurvenstrategie bekannt gab, berichtet das Wall Street. Der Handel mit den Staatsanleihen im zweitgrößten Anleihemarkt der Welt fiel im Oktober gegenüber dem Vormonat um fast 50 Prozent, so der Datenanbieter Quick Corp.

Der Rückgang zeigt, wie Händler und Anleger auf die jüngsten geldpolitischen Manöver der Bank of Japan reagieren: indem sie an der Seitenlinie sitzen. "Für jemanden wie mich, der gerne Handel treibt, sind wir nun in einer,calm period'", sagte Tadashi Matsukawa, Leiter Festverzinsliche bei ...

