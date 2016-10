Im Zuge ihres Anleihenkauf-Programms hat die EZB Schuldtitel des Düngermittelkonzerns K+S erworben. Die wurden inzwischen allerdings auf "Ramsch" herabgestuft. Die Währungshüter wollen dennoch an den Papieren festhalten.

Die EZB hält im Zuge ihres billionenschweren Anleihenkauf-Programms auch an Ramschanleihen von Firmen fest. Drei Schuldtitel des Düngemittelkonzerns K+S blieben selbst nach einer Herabstufung auf Ramsch im Besitz der Währungshüter, wie am Montag veröffentlichte Daten der Bundesbank zeigen. Die Euro-Wächter hatten die Papiere erworben, als sie noch das Gütesiegel "Investment Grade" besaßen. Dieses zeigt Investoren an, dass nur ein geringes Ausfallrisiko besteht. Vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...