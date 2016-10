Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Eurosystem kauft etwas mehr Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben in der Woche zum 28. Oktober 2016 etwas mehr Anleihen als in der Vorwoche gekauft. Das gesamte Wertpapierkaufvolumen belief sich auf 20,464 (Vorwoche: 19,628) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 17,195 (16,548) Milliarden Euro.

IAB erwartet keinen Anstieg der deutschen Arbeitslosigkeit

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rechnet nicht damit, dass es in nächster Zeit zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland kommt. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer sank im Oktober um 0,1 Punkte auf 103,4 Punkte, was laut IAB auf gute Aussichten für den Arbeitsmarkt hindeutet.

Gabriel: Schlichtung bei Kaiser's Tengelmann erfolgreich

Der Ausverkauf tausender Arbeitsplätze bei Kaiser's Tengelmann scheint zumindest vorerst gestoppt. Die Schlichtungsverhandlungen zwischen Tengelmann, Edeka und Rewe unter Leitung von Altkanzler Gerhard Schröder seien erfolgreich gewesen, erklärten Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und Verdi-Chef Frank Bsirske.

Regierung will bessere Regeln für Betriebsrenten ab 2018 - Kreise

Die Bundesregierung will noch dieses Jahr eine Reform der betrieblichen Altersversorgung auf den Weg bringen, um ab 2018 die Verbreitung der privaten Rentenvorsorge mit staatlicher Unterstützung zu erhöhen. Es solle mehr steuerliche Unterstützung und erweiterte Förderwege geben, hieß es in Regierungskreisen. Geplant seien "ein Kabinettsbeschluss hoffentlich noch in diesem Jahr" und ein Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 2017.

Kabinett verschiebt Verabschiedung des Klimaschutzplans

Die eigentlich für Mittwoch geplante Kabinettsentscheidung zum Klimaschutzplan 2050 von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) wird verschoben. Das sagte ein Ministeriumssprecher. Einen konkreten neuen Termin gebe es noch nicht. Ziel bleibe es aber, den Klimaschutzplan - die langfristige Strategie Deutschlands für eine Reduktion von Treibhausgasen - noch in diesem Jahr im Kabinett zu beschließen.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt stark

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Oktober kräftig eingetrübt. Der Indikator fiel auf 50,6 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im September stand der Index bei 54,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 53,9 Punkten erwartet. Der Frühindikator liegt damit nur noch knapp über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

US-Verbraucher steigern Ausgaben robuster

Die US-Verbraucher sind im September angesichts steigender Einkommen und eines stabilen Arbeitsmarkts etwas großzügiger auf Einkaufstour gegangen. Verglichen mit dem Vormonat stiegen ihre persönlichen Ausgaben um 0,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Für August wurde ein revidiertes Minus von 0,1 Prozent (vorläufig: 0,0 Prozent) genannt.

Der Libanon hat nach zweieinhalb Jahren wieder einen Präsidenten

Nach zweieinhalb Jahren politischer Krise hat der Libanon wieder einen Staatschef. Das Parlament wählte den christlichen General Michel Aoun zum Präsidenten. Der 81-jährige maronitische Christ ist zwar ein Verbündeter der mächtigen Schiitenmiliz Hisbollah, er erhielt aber auch die Unterstützung des ehemaligen sunnitischen Ministerpräsidenten Saad Hariri. Dieser dürfte im Gegenzug nun wieder Regierungschef werden.

Putin besiegelt Aussetzung von Plutonium-Abkommen mit Washington

Der russische Präsident Wladimir Putin setzt den Konfrontationskurs gegen Washington fort: Er unterzeichnete ein Gesetz, mit dem das Abkommen mit den USA zur Beseitigung von atomwaffenfähigem Plutonium ausgesetzt wird. Das am Montag von der Regierung veröffentlichte Gesetz tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Zuvor war es vom russischen Unterhaus, der Duma, verabschiedet und vom Oberhaus gebilligt worden.

