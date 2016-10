Paris - Zu Jahresanfang erlebte Gold eine Renaissance, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Während es an den Aktienmärkten immer turbulenter zugegangen sei, seien die verschreckten Anleger in den scheinbar sicheren Goldhafen geflüchtet. Folge: Der Preis habe im ersten Quartal des Jahres deutlich zugelegt, im August kratze er an der 1.400-Dollar-Marke. Seitdem gehe es mit dem Edelmetall - kurze Erholungsphasen inklusive - bergab. Auf Monatssicht habe Gold über 5 Prozent an Wert verloren, womit der Preisanstieg im laufenden Jahr auf "nur" noch knapp 20 Prozent zusammengeschmolzen sei. Gebremst worden sei und werde Gold wohl auch durch die starke Aktienmarktentwicklung.

