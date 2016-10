Der Küchenbauer Alno hat seit langem mit roten Zahlen zu kämpfen. Ein neuer Großaktionär soll nun helfen - der ist auch den VW-Bossen bekannt, wenngleich wohl eher in schlechter Erinnerung.

Zum Einstieg einer bosnischen Unternehmerfamilie als Großaktionär hat der Küchenhersteller Alno abermals tiefrote Zahlen vorlegen müssen. Beim Betriebsergebnis (Ebitda) sei in den ersten neun Monaten 2016 ein Minus von 15,2 Millionen Euro gemacht worden, teilte Alno am Montag in Pfullendorf mit. Vor einem Jahr lag das Minus den Angaben zufolge bei 12,6 Millionen Euro. Zugleich stieg der Umsatz in dem Zeitraum um 5,1 Prozent auf 365,9 Millionen Euro. Das Inlandsgeschäft zog mit fast zehn Prozent Plus kräftig an. Alno-Chef ...

