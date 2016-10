In der 2. Bundesliga hat Nürnberg am 11. Spieltag bei St. Pauli mit einem 1:1 einen Punkt aus dem Norden geholt. Der tabellenletzte Gastgeber war überraschend gut in die Partie gestartet und hatte in der 6. Minute durch Christopher Buchtmann vorgelegt.

Nürnberg brauchte hingegen ein paar Minuten, um sich auf dem Platz zu sortieren, war dann aber klar die stärkere Mannschaft und konnte in der 20. Minute verdient durch Guido Burgstaller ausgleichen. In der zweiten Halbzeit zeigte Nürnberg spürbar weniger Einsatz, den Hamburgern fehlte trotz einiger Möglichkeiten das letzte Selbstvertrauen. In der Tabelle bleibt St. Pauli damit hinter Arminia Bielefeld auf dem letzten Tabellenplatz, Nürnberg findet sich auf Platz zehn wieder. Angeführt wird die Tabelle der 2. Liga von Eintracht Braunschweig, dahinter kommen der VfB Stuttgart und Hannover 96.