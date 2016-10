Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001) und Primatec Inc.:

Murata Manufacturing Co., Ltd. ("Murata") und Primatec Inc. ("Primatec") haben heute bekannt gegeben, dass Murata sämtliche Anteile an Primatec erworben hat und dass im Anschluss an diese Transaktion Primatec ab dem 1. November 2016 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Murata wird.

Primatec widmet sich der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von verschiedenen Produkten, die auf hochfunktionellen Polymerprodukten, wie LCP- (Liquid Crystal Polymer, flüssigkristallines Polymer) Elektronikmaterialien, basieren. Primatecs Materialien wurden für den Einsatz in High-Performance-Leiterplatten in den Energie- und Anzeigesektoren gut aufgenommen, und die Nachfrage nach diesen Produkten soll in den Elektronik- und Elektronikkomponentensektoren, in denen miniaturisierte und dünne Produkte zunehmend gefragt sind, weiter zunehmen.

Murata wird die Materialtechnologie von Primatec nutzen, um den Verkauf von MetroCirc™ (ein mehrschichtiges Harzsubstrat) anzukurbeln, das etwa in Smartphones verwendet wird, und darüber hinaus neue, fortschriftliche Produkte entwickeln, die auf dem Weltmarkt für neue Anwendungen für IoT-Geräte (Internet of Things, Internet der Dinge) und Rechenzentren führend werden. Diese Übernahme ist Teil von Muratas Strategie, weiterhin sein Unternehmen in allen Elektronikmärkten zu stärken und auszubauen.

Über Primatec Inc. Name des Unternehmens: Primatec Inc. Ort: 3F, Setagaya Business Square Tower, 10-1, Yoga 4-chome, Setagaya, Tokio 158-0097 Beschreibung der Geschäftstätigkeit: Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von LCP-Elektronikmaterialien Kapital: 3.500 Millionen Japanischer Yen (zum 31. März 2016) Datum der Gründung: 1. Februar 2010 Belegschaft: 48 (zum 31. März 2016) Konzernüberblick zu Murata Manufacturing Co., Ltd. Name des Unternehmens: Murata Manufacturing Co., Ltd. Ort: 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555 Beschreibung der Geschäftstätigkeit: Fertigung und Vertrieb von passiven elektronischen Komponenten und Lösungen, Kommunikationsmodulen, Netzteilmodulen unter anderem auf Keramikbasis. Kapital: 69.377 Millionen Japanischer Yen (JPY) (zum 31. März 2016) Datum der Gründung: 23. Dezember 1950 (gegründet im Oktober 1944) Belegschaft: 54.674 (konsolidiert, zum 31. März 2016)

Über MetroCirc™

MetroCirc™ ist ein neues Mehrschichtharzsubstrat, das durch die Kombination von Muratas vielschichtigen Laminierungs- und Konstruktionstechnologien mit Primatecs einzigartiger LCP-Folie gefertigt wird. So entstehen hervorragende Hochfrequenzeigenschaften sowie dünne und flexible Schaltungskonstruktionen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161031005302/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Taku Makino, +81-75-955-6786

Büro für Unternehmenskommunikation

prsec_mmc@murata.com