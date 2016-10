Younique bringt qualitativ hochwertige Kosmetik- und Hautpflegeprodukte sowie einzigartige Chancen auf seinen ersten Markt in Asien



Hongkong (ots/PRNewswire) - Younique-Produkte sind seit dem 3. Oktober 2016 in Hongkong verfügbar und geben den Einwohnern von Hongkong die Möglichkeit, der weltweiten Familie von 550.000 erfolgreichen Repräsentanten (10 Märkte, wie z. B. die USA, Deutschland, Frankreich, Spanien und Hongkong) beizutreten. Das bekannteste Produkt des Unternehmens, Moodstruck 3D Fiber Lashes+ (ht tps://www.youtube.com/playlist?list=PLBIUEB1d9Q3lRNKQs1RwGkCVh7XTY8Sp a), der Premium-Mascara, die Younique auf Platz 1 des Make-up-Direktvertriebs katapultiert hat, wird ab dem 1. November 2016 zusammen mit anderen wichtigen Produkten wie das "flüssige Gold" angeboten, die Touch Flüssig-Foundation. Die Mission von Younique, Frauen weltweit stark zu machen, sie zu ermutigen und wertzuschätzen und so letztendlich ihr Selbstbewusstsein zu fördern mit qualitativ hochwertigen Produkten, (https://www.youniqueproducts.com/products) setzt sich in Asien fort. Die ersten 999 Gründungsrepräsentanten in Hongkong erhalten Zutritt zu einem exklusiven Gründer-Club und genießen Vorteile, beispielsweise 245 HK$ an Produktguthaben (Y-Cash), einen exklusiven Anhänger, und häufig werden sie auch Leader auf ihrem Markt, erhalten besondere Incentives und bauen erfolgreiche Younique-Unternehmen auf. Erfahren Sie mehr über die Möglichkeit, unabhängiger Younique-Repräsentant zu werden auf www.youniqueproducts.com und führen Sie Ihr eigenes internationales Kosmetikunternehmen.



Younique ist das erste Direktvertriebsunternehmen, das seinen Vertrieb fast exklusiv über soziale Medien und die speziellen Younique Virtual Partys abwickelt. Die Kraft der virtuellen Partys ist jedoch nicht auf bestimmte Sprachen oder Orte beschränkt, so dass Repräsentanten Zeit sparen, keinen Babysitter finden müssen oder einfach eine Party bei sich zu Hause haben. Sie können mit virtuellen Online-Partys die Ressourcen und Verbindungen nutzen, die Sie bereits haben, einschließlich Ihrer Freunde und der Freunde Ihrer Freunde, so dass Sie die Kraft Ihrer eigenen sozialen Netzwerke nutzen können.



Younique leben



Den Younique-Lifestyle zu leben, bedeutet, dass Sie sich für eine globale Y-Familie einsetzen und dazu beitragen, das Potenzial aller Frauen für persönliche Weiterentwicklung und finanzielle Anerkennung zu nutzen. Younique-Repräsentanten erhalten direkt drei Stunden nach jedem Verkauf ihre Provisionen und sie bieten schöne, hochwertige Make-up- und Schönheitsprodukte und erleben ein phänomenales Wachstum in Europa und weltweit mit.



Über Younique



Die Mission von Younique ist es, Frauen aus aller Welt stark zu machen, zu ermutigen und schließlich ihr Selbstvertrauen zu steigern mit hochwertigen Produkten, die ihre innere und äußere Schönheit unterstreichen, gleichzeitig aber auch Chancen für persönliches Wachstum und finanzielle Anerkennung bieten. Younique ist das erste Direktvertriebsunternehmen, das fast ausschließlich über soziale Medien vermarktet sowie zweimal jährlich sein Produktsortiment um aktuelle Neuerscheinungen erweitert. Weitere Informationen über Younique und diese Chancen finden Sie unter www.youniqueproducts.com.



