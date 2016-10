Ein enger Freund der Clinton-Familie wird im US-Justizministerium ein Auge auf die Ermittlungen gegen Hillary Clinton haben. Peter Kadzik hatte schon Bill Clinton bei diversen Skandalen unterstützt.

Hillary Clinton kann vorerst aufatmen: Das US-Justizministerium gab am Montag bekannt, dass es die FBI-Ermittlungen wegen 650.000 aufgetauchter Emails mit höchstem Engagement unterstützen werde. Das versicherte der Assistent des Generalanwalts, Peter Kadzik, in einem Schreiben an den Kongress. Die Tatsache, dass Kadzik den Brif unterschrieben hat, zeigt, dass Kadzik direkt in die Ermittlungen des FBI gegen Clinton eingebunden ist. Kadzik ist ein alter Bekannter der Clintons: Am Abend nach dem Benghazi-Hearing Clintons traf sich Clintons Kampagnen-Manager John Podesta mit Kadzik, zum Abendessen. Vermittelt war das Treffen von Podestas Bruders Tony, einem bekannten Lobbyisten in Washington. Podesta hatte bereits unter Bill Clinton als dessen Büroleiter gedient. Er war damals zuständig für die Vermittlung von Monica Lewinsky in das...

