Am heutigen Datum des Jahres 1865 erhielt George Westinghouse sein erstes Patent für die rotierende Dampfmaschine und begann damit eine Tradition von Innovation, Wachstum und Erfolg in der Westinghouse Electric Company. Unlängst wurden 129 in den USA tätige Mitarbeiter des Unternehmens für ihre Mitwirkung an dem US-Patentverfahren im vergangenen Jahr gewürdigt. Dazu gehörten die Erteilung von 32 US-Patenten, 42 US-Patentanmeldungen und 51 Erfinder, die im Geschäftsjahr 2015 Offenlegungen einreichten. Diese Mitarbeiter wurden im Rahmen des Westinghouse Patent Award Lunch 2016 für ihre Leistungen und Beiträge zur Kernkraftindustrie geehrt, mit denen der Innovationsgeist von George Westinghouse weiter gepflegt wird.

"In den heutigen wettbewerbsintensiven Energiemärkten sind vorausschauende Erfindungen nicht einfach "gut zu haben", sondern eine echte Notwendigkeit", erklärte Jim Brennan, Senior Vice President, Engineering Center of Excellence. "Technologische Fortschritte sind das Hauptmerkmal, mit dem sich die Kernenergie von anderen Energiesektoren unterscheidet und mit dem wir Westinghouse von der Konkurrenz unterscheiden. Wir suchen und finden ständig neue Wege, wie wir unsere Verfahren, Leistungen und Produkte verbessern und die Messlatte erhöhen können, um den Geist von George Westinghouse in Ehren zu halten."

Die Patente, Patentanmeldungen und Ideen werden in künftige Technologien und Lösungen für die Kernkraftindustrie umgesetzt, darunter:

(Patent) Verfahren und Vorrichtung zum Einbringen eines Hilfsmittels in das Innere eines Wärmeübertragerrohres: Einzigartiges Verfahren zur Bewegung von Messtastern durch die Rohrleitungen von Kernkraftdampfgeneratoren. Damit wird die Reibung stark reduziert und das Einführen der Sonden vereinfacht, was sowohl die Geschwindigkeit als auch die Produktivität erhöht.

(Patent) Kernkraft-Brennelement mit Achsennoppengitter (Pivot Dimpled Grids) Nach sechsjähriger Arbeit wird mit diesem Patent das neue Intermediate Flow Mixing-Gitterdesign für das Brennelementdesign des Kernkraftwerkmodells AP1000 geschützt. Das ist von Bedeutung, wenn die derzeit im Bau befindlichen Kernkraftwerkmodelle AP1000 in Betrieb genommen werden.

(Patentanmeldung) Verfahren zur Erkennung und Ausgabe von Informationen zur Strahlendosisrate: System zur kabellosen Überwachung und Angabe von Dosisrateninformationen in Echtzeit unter Nutzung von interaktiver, am Körper tragbarer Technologie.

Weitere Informationen über die Westinghouse Electric Company und unsere Vision, als erstes Unternehmen mit Innovationen für die nächste Technologie, Methodik oder Lösung aufzuwarten, mit der unsere Kunden sicherere, sauberere und zuverlässigere Energie erzeugen können, finden Sie unter www.westinghousenuclear.com.

