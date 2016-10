David Kent, Samira Imamverdiyeva und über 30 Neueinstellungen verstärken schnell wachsende nordamerikanische Praxis

Das global führende Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) setzt mit der Einstellung von David Kent und Samira Imamverdiyeva in New York sein Engagement gegenüber seinen Kunden auf globaler und regionaler Ebene fort. Die Zahl der Neueinstellungen steigt im Bereich Global Transactional Advisory in den USA allein auf über 30 und spiegelt das Bemühen des Unternehmens wider, den wachsenden Anforderungen seiner Kunden besser gerecht zu werden.

Herr Kent kommt als Senior Director zum Unternehmen und bringt über 13 Jahre Erfahrung als Steuerberater mit. Er wird an Übernahmen im unteren und mittleren Marktbereich bis zu grenzübergreifenden komplexen Milliardenprojekten arbeiten. Im Verlauf der letzten zehn Jahre hat er sowohl kauf- als auch verkaufsseitige finanzielle Sorgfaltsprüfungen für private Investoren und Unternehmen getätigt. Der Wert der Transaktionen reichte dabei von 20 Millionen US-Dollar bis zu 5 Milliarden US-Dollar. Seine Fachkompetenz erstreckt sich auf die Identifizierung und Bewertung finanzieller Risiken, Quantifizierung von Faktoren, die sich direkt auf den Transaktionswert auswirken, Analyse wichtiger Leistungskennzahlen, Prüfung von Kaufverträgen und Auswirkungen von Carve-out-Transaktionen.

"Die fortlaufende Erweiterung unserer nordamerikanischen Präsenz im Bereich Transaction Advisory Services durch hochqualifizierte Fachleute ist eine direkte Folge der gesteigerten Nachfrage unserer Kunden nach unserem einzigartigen Ansatz, der durch die Integration der einschlägigen operativen, branchenspezifischen und funktionellen Kompetenz von A&M mit den Finanz- und Steuerberatungsleistungen großer traditioneller Wirtschaftsprüfungsunternehmen gekennzeichnet ist, jedoch in einer Umgebung, die frei von wirtschaftsprüfungsbasierten Interessenkonflikten ist", erklärte Paul Aversano, Managing Director und Global Practice Leader der Transaction Advisory Group von A&M. "Die wachsende Präsenz von A&M kombiniert mit Davids Erfahrung und Fachkompetenz untermauert unsere Fähigkeit, Kunden in diesem Umfeld zu beraten."

Herr Kent hat mit Kunden aus verschiedensten Branchen gearbeitet, darunter Fertigung, Einzelhandel, Verbraucherprodukte, Industrieprodukte, Wirtschaftsdienste, Informationsdienste, Technologie, Medien und Unterhaltung. Zudem hat er Sorgfaltsprüfungen bei internationalen Transaktionen für private Investoren sowie strategische Käufer gehandhabt.

Herr Kent verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Steuern und Finanzen sowie einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der University of Memphis. Er ist zudem amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer (Certified Public Accountant, CPA). Bevor er zu A&M kam, war David als Senior Manager bei EY im Bereich Transaction Advisory Services tätig, dies sowohl in den Büros der Firma in New York und London.

Das Team Transaction Advisory Capital Markets und Accounting Advisory wurde außerdem durch Samira Imamverdiyeva als Senior Director verstärkt. Mit über 12 Jahren bringt sie weitreichende technische Erfahrung im Bereich Steuerberatung und Berichtswesen an die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC mit, die sie an Kunden verschiedenster Branchen weitergeben kann. Ihr Erfahrungsschatz erstreckt sich auf die Sektoren Vermögensverwaltung, Immobilien, Private Equity, Finanzdienstleistungen, Pharma und Technologie.

"Samiras Know-how im Bereich Steuerberatung und Berichtswesen untermauert unsere erstklassigen Kompetenzen und unterstützt unsere Kunden bei der Navigation durch Kapitalmarkttransaktionen und komplexe Steuerangelegenheiten", so Mike Tamulis, Managing Director Global Transaction Advisory Group bei Alvarez Marsal.

Frau Imamverdiyeva verfügt über einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Mason School of Business am College of William and Mary, VA. Sie ist amtlich zugelassene Wirtschaftsprüferin (CPA) im US-Bundesstaat New Hampshire und ist Mitglied (FCCA) des britischen Verbands der Wirtschaftsprüfer (Association of Certified Chartered Accountants, ACCA). Bevor sie zu A&M kam, war Frau Imamverdiyeva über 12 Jahre als Senior Manager in der Abteilung Transaction Services Capital Markets und Accounting Advisory Group bei PwC an der Niederlassung New York tätig.

