Leclanché von Swiss Green Electricity Management Group als bevorzugter Partner und Lieferant für erstes Energiespeicherprojekt in den USA ausgewählt

01.11.2016 / 06:40 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

- Leclanché wird Generalunternehmer (EPC) und Lieferant des Batteriespeichersystems für das von GlidePath Power entwickelte 20 MW / 10 MWh Marengo Energiespeicherkraftwerk (Chicago, USA) - Partnerschaft ermöglicht neues Geschäftsmodell zur gezielten Finanzierung von Grossprojekten für Energiespeichersysteme

YVERDON LES BAINS, Schweiz, 1. November 2016. Leclanché SA (SIX: LECN), der weltweit führende und vertikal integrierte Anbieter von batteriebasierten Energiespeicherlösungen, baut seine Präsenz in Nordamerika aus: Leclanché wurde als Generalunternehmer (EPC) und Lieferant des Batteriespeicher- systems für das Marengo-Projekt im regulierten Markt des regionalen Übertragungsnetzbetreibers PJM in den USA bestimmt. Das Wachstum des Unternehmens in Nordamerika folgt der im Januar 2016 erfolgten Ankündigung über das 53 MW-Projekt für IESO in Kanada.

Leclanché wurde im August 2016 vom Eigentümer und unabhängigen Betreiber von Energiespeicheranlagen, Swiss Green Electricity Management Group (SGEM) als bevorzugter Partner ausgewählt. Diese Partnerschaft betrifft Investitionen in Grossprojekte mit batteriebasierten Energiespeicherlösungen und startet mit dem batteriebetriebenen Energiespeicherkraftwerk Marengo in den USA.

Leclanché fungiert als Generalunternehmer (EPC) und Lieferant des Batteriespeicher-systems für das in der Region von Chicago situierte Projekt, das vom regionalen Übertragungsnetzbetreibers PJM Interconnection (PJM) entwickelt wird.

Dieses Energiespeicher-Projekt für Stromnetze mit 20 MW /10 MWh zählt zu den grössten, voll kommerzialisierten Batteriespeicherprojekten Nordamerikas. Das Marengo-Projekt wurde von GlidePath Power, einem führenden Entwickler von innovativen Energielösungen, entwickelt. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Monaten drei ähnliche Projekte an den britische Stromerzeuger RES und den französische Energieversorger EDF verkauft.

Das Energiespeicherkraftwerk Marengo wird an das lokale Stromnetz der Commonwealth Edison Company (ComEd) angeschlossen und soll dem regionalen Übertragungsnetz-betreiber PJM Interconnection Leistungen zur Frequenzregulierung in Echtzeit bieten. Das Energiespeichersystem reagiert unmittelbar auf die sich ständig ändernden Anforderungen des Stromnetzes und erlaubt dem Übertragungsnetzbetreiber PJM somit eine Echtzeit- Frequenzregulierung. Dies ermöglicht PJM eine zuverlässigere Stromversorgung zu tieferen Gesamtkosten für ihre Endkunden in 13 Staaten sowie im Distrikt Columbia.

Der zunehmende Anteil an erneuerbaren Energien im Energiemix stellt erhebliche Herausforderungen in Bezug auf die Netzstabilität dar. Die direkte Folge daraus ist eine stetig wachsende Nachfrage nach Frequenzregulierung. Der intelligente Einsatz von batteriebasierten Energiespeichersystemen (BESS) ist die kosteneffizienteste Lösung für Netzbetreiber, um ihre Investitionen in die Nachrüstung von Verteil- und Übertragungsnetzen zu reduzieren oder zeitlich zu verlängern.

SGEM stellt das Eigenkapital zur Verfügung, leitet und koordiniert die Projektfinanzierung und überwacht den Bau und den Betrieb der jeweiligen Energiespeicheranlagen. Dies ermöglicht wiederum den SGEM-Investoren eine optimale risikobereinigte Rendite. Die Gruppe investiert in Energiespeicher-Projekte auf einer sogenannten "Build-Own-Operate"-Basis. Durch die bevorzugte Partnerschaft mit Leclanché erlangt SGEM das Recht, jeweils das erste Angebot für alle qualifizierten Leclanché-Projekte zu unterbreiten. Diese Projekte repräsentieren für das Jahr 2017 ein Gesamtvolumen von über 85 MWh.

"Der Erfolg von Energieprojekten wird von Partnerschaften zwischen Entwicklern, Investoren und Technologieanbietern bestimmt. Die finanziellen Ressourcen von SGEM sowie die Technologie und das Know-how von Leclanché als Generalunternehmer für den Bau schlüsselfertiger Projekte sind von entscheidender Bedeutung, um Projekte wie Marengo erfolgreich in die Realität umzusetzen," kommentierte Dan Foley, CEO und Gründer von GlidePath. "Wir freuen uns, auch in Zukunft mit Leclanché zusammen zu arbeiten. Hierdurch können wir uns auf die Entwicklung weiterer neuer Projekte fokussieren, die dem Stromnetz und somit dessen Endnutzern zuverlässigen Strom zur Verfügung stellen werden."

Antoine Spillmann, Vorsitzender der SGEM sowie CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Schweizer Vermögensverwaltung Bruellan betont: "Durch den mit dem Marengo Projekt verbundenen Einstieg in den gut strukturierten und dynamischen Energiespeichermarkt von PJM engagieren sich die SGEM- Investoren langfristig innerhalb dieser schnell wachsenden Infrastruktur- Anlageklasse. Wir freuen uns auf eine langfristig ausgerichtete Partnerschaft mit Leclanché. Das Beispiel des Marengo-Projekts verdeutlicht Leclanchés technologisches Know-how und ihre Fähigkeit, innovative Lösungen im Bereich batteriebasierter Energiespeichersysteme anzubieten, welche nicht nur existenzfähig sondern auch wettbewerbsfähige sind. Ebenso wird Leclanchés Fähigkeit bestätigt, die jeweiligen Anlagen als global agierender Generalunternehmer zu bauen. Leclanchés Projekt-Portfolio und ihr bestehendes Auftragsbuch umfassen eine qualitativ hochwertige und breit diversifizierte Pipeline an Energiespeicheranlagen," so Spillmann.

"Die Gründung von SGEM und deren Akquisition von Projekten ist ein wichtiges Signal dafür, dass internationale Investoren das starke Potenzial erkannt haben, welches diese spannende neue Anlagekategorie darstellt. Weitere vergleichbare Projekte in der Pipeline sollten auch weiterhin einen starken Anstieg der Nachfrage in Nordamerika generieren. Leclanché fokussiert sich darauf, solche Projekte sowohl im vorgegebenen Zeit- als auch im Kostenrahmen umzusetzen. Das Marengo Projekt ebnet den Weg für weitere künftige Projekte und wir sind überzeugt, dass wir - dank Investoren wie SGEM - auch zukünftig eine führende Rolle im Industriesegment für Energiespeicherlösungen spielen werden," betonte Anil Srivastava, CEO von Leclanché.

Über Leclanché Leclanché SA (SIX: LECN) ist eine vollständig vertikal integrierter Anbieter von Energiespeicher-lösungen. Seit über 100 Jahren ist Leclanché ein zuverlässiger Partner für Batteriespeicher-Lösungen. Gegründet in der Tradition von Georges Leclanché, dem Erfinder der Batterie-Trockenzelle, offeriert Leclanché heute auch Batteriespeichersysteme (BESS) in ihrem Produktportfolio, welches kundenspezifisch gestaltete Batteriesysteme mit führenden Lithium-Ionen-Lösungen umfasst. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.leclanche.com

Über SGEM Die in der Schweiz basierte SGEM ist eine unabhängige Eigentümerin und Betreiberin von Energiespeicheranlagen. Geleitet von der langfristigen Vision als Investorin in Energiespeicher-Infrastrukturprojekte deckt SGEM alle wertschöpfenden Aktivitäten ab: Von der Endphase der Projektentwicklung bis hin zur Finanzierung, Bauüberwachung, Betrieb und Wartung. SGEM hat eine starke Zusammenarbeit mit verschiedenen Entwicklern in ausgewählten Märkten und Regionen aufgebaut, um die technische und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Projekte vollständig zu validieren. Diese verschiedenen Aktivitäten erfordern vielfältige Kompetenzen, einschliesslich industriellem Know-how und innovativen Finanzlösungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sgemgroup.com

Über GlidePath GlidePath Power ist ein führender Projektentwickler. Das Unternehmen verfügt über weitreichende Erfahrungen und Kompetenzen, die - unabhängig von der jeweiligen Technologie - für die Entwicklung finanzierbarer Energieprojekte notwendig sind. Innerhalb von weniger als zwei Jahren hat konnte GlidePath drei Batteriespeicherprojekte mit insgesamt 60 MW Kapazität entwickeln und kommerzialisieren. Dies entspricht rund 40% der von PJM Interconnection installierten Gesamtkapazität an Batterie-Speicherprojekten. GlidePath Power entwickelt auch zukünftig fortschrittliche Energiespeicherlösungen in den USA, einschliesslich weiterer Batteriespeicherprojekte für PJM mit einer Kapazität von 280 MW. Weitere Informationen finden Sie unter: www.glidepath.net

Medienkontakte Global: Florent Gaillard Tel.: +41 (0) 24 424 65 00 E-Mail: florent.gaillard@leclanche.com Nordamerika: Richard Anderson / Henry Feintuch Feintuch Communications Tel.: +1 (718) 986-1596 / (212) 808-4901 E-Mail: leclanche@feintuchpr.com

Disclaimer This press release contains certain forward-looking statements relating to Leclanché's business, which can be identified by terminology such as "strategic", "proposes", "to introduce", "will", "planned", "expected", "commitment", "expects", "set", "preparing", "plans", "estimates", "aims", "would", "potential", "awaiting", "estimated", "proposal", or similar expressions, or by expressed or implied discussions regarding the ramp up of Leclanché's production capacity, potential applications for existing products, or regarding potential future revenues from any such products, or potential future sales or earnings of Leclanché or any of its business units. You should not place undue reliance on these statements. Such forward- looking statements reflect the current views of Leclanché regarding future events, and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such statements. There can be no guarantee that Leclanché's products will achieve any particular revenue levels. Nor can there be any guarantee that Leclanché, or any of the business units, will achieve any particular financial results.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

