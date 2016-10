Viele vernetzte Geräte sind unsicher. Eva Chen, Chefin des Sicherheitsanbieters Trend Micro, nennt die Gründe und erklärt, warum die Japaner ins Sachen IT-Sicherheit voraus sind.

Eva Chen kennt die Branche: Mit ihrer Schwester und ihrem Schwager gründete sie 1989 die japanische Firma Trend Micro. Seit elf Jahren ist sie deren Chefin.

Frau Chen, Ihre Firma warnt bereits seit Jahren vor Attacken über vernetzte Geräte. Nun gab es einen großen Angriff. Haben Sie nicht laut genug gerufen?Es ist in der Tat schwierig. Wir sprechen seit zwei Jahren über die Gefahr von "Inside-out-Attacken", also vernetzten Geräten, die gekapert werden, um darüber andere anzugreifen. Ein Problem dabei ist, dass die Kunden meist nicht einmal wissen, wie man das Passwort für das Produkt ändern könnte, wenn man es wollte. Das liegt auch daran, dass die Hersteller es ihnen nicht erklären. Sicherheit war ihnen lange Zeit nicht so wichtig.

Hat sich das geändert?Ja, die Hersteller erkennen langsam das Problem. Besonders Autohersteller legen viel Wert auf die Sicherheit, wenn sie ihre Fahrzeuge vernetzen. ...

