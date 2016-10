Der Nikkei der 225 führenden Werte sank bis zum späten Vormittag 0,5 % auf 17.342 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 0,3 % auf 1.389 Zähler. Die Entscheidung der japanischen Notenbank, die Geldpolitik unverändert zu lassen, spielte am Markt kaum eine Rolle. Einige Konzerne enttäuschten jedoch mit ihren Prognosen die Investoren.



Bei den Einzelwerten brachen Panasonic -Aktien mehr als 7 % ein. Der Elektronikkonzern senkte am Montag seine Jahresprognose um mehr als ein Fünftel und peilt im Geschäftsjahr bis Ende März umgerechnet nur noch einen Betriebsgewinn von 2,1 Mrd. Euro (245 Mrd. Yen) an.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info