Die Wirtschaft in der Euro-Zone setzt ihre Erholung in stetem Tempo fort. Das BIP in den 19 Ländern stieg zwischen Juli und September um 0,3 % zum Vorquartal und damit genau so stark wie im Frühjahr. Für Rückenwind im dritten Quartal sorgte erneut das kräftige Wachstum der spanischen Wirtschaft von 0,7 %. In Frankreich, der nach Deutschland zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone, ging es mit 0,2 % nach oben.



Details für die Euro-Zone werden am 15. November veröffentlicht. Dann liegen auch erste Daten für Deutschland vor. Die meisten Fachleute gehen davon aus, dass sich das Wachstum von 0,4 % im Frühjahr wohl etwas verlangsamt hat.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info