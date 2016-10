Peking - Die Stimmung in Chinas Industrie hat sich im Oktober überraschend gebessert. Dies ergab sowohl der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Indikator als auch der staatlich erhobene Stimmungsindex. Der offizielle Einkaufsmanagerindikator (PMI) legte von 50,4 Zählern im September auf 51,2 Punkte im Oktober zu, wie das Statistikamt in Peking am Dienstag mitteilte. Dies war der höchste Wert seit Sommer 2014. Der "Caixin" stieg nach Angaben des Magazins auf 51,2 (September: 50,1) Zähler. ...

