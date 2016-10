Tokio - Die japanische Notenbank (BoJ) hat ihr Inflationsziel einmal mehr verschoben. Trotz der extrem lockeren Geldpolitik wird sich die Teuerung in Japan nach Einschätzung der Zentralbank wohl frühestens Ende 2018, aber wahrscheinlich sogar erst Anfang 2019 der angepeilten Marke von zwei Prozent nähern. Dies geht am Dienstag aus der Mitteilung nach Abschluss der zweitägigen Sitzung der Währungshüter in Tokio hervor. Eigentlich sollten die Preise für Konsumgüter ohne frische Lebensmittel bereits Anfang 2017 wieder um rund zwei Prozent zulegen. Ihren im September leicht korrigierten sehr lockeren Kurs der Geldpolitik bestätigte die Notenbank.

Zuletzt lag die Teuerung in Japan bei null Prozent beziehungsweise die Preise gingen grösstenteils sogar zurück. Dies ist unter anderem ein Zeichen ...

