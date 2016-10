FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HÖHER - Die Schaukelbörse setzt sich fort: Nach dem verhaltenen Wochenstart winken dem Dax am Dienstag zunächst wieder leichte Gewinne. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,39 Prozent höher auf 10 707 Punkte. Seit inzwischen fast drei Monaten ist der Dax auf der Suche nach einer Richtung. Etwas Unterstützung erhält er am Dienstag aus China: Die Stimmung in der Industrie des Landes hat sich im Oktober überraschend gebessert.

USA: - STILLSTAND - Wie in den vorangegangenen Handelstagen und -wochen hat sich der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial auch zum Auftakt der neuen Woche unter dem Strich nur wenig bewegt. Er knüpfte am Montag an seine träge Vorstellung vom Freitag an und ging mit einem Abschlag von 0,10 Prozent auf 18 142,42 Punkte aus dem Tag. Der Verlust im abgelaufenen Monat Oktober beträgt damit 0,9 Prozent.

ASIEN: - MEIST POSITIV - An den asiatischen Börsen beherrschten am Dienstag Gewinne die Szenerie. Die Stimmung in Chinas Industrie hatte sich im Oktober überraschend gebessert, was die Hoffnung auf eine wirtschaftlichen Stabilisierung des Landes schürte. Japans Aktienmarkt kam indes kaum von der Stelle. Dort hielt die Notenbank an ihrem im September leicht korrigierten sehr lockeren Kurs der Geldpolitik fest.

DAX 10.665,01 -0,29% XDAX 10.685,77 0,25% EuroSTOXX 50 3.055,25 -0,78% Stoxx50 2.813,29 -0,75% DJIA 18.142,42 -0,10% S&P 500 2.126,15 -0,01% NASDAQ 100 4.801,27 -0,09% Nikkei 225 17.442,40 0,10% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: Keine Daten vorhanden.

Bund-Future 162,10 -0,03%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,10 DOLLAR - Der Eurokurs hat bis zum Dienstagmorgen etwas nachgegeben, nachdem er im Wall-Street-Handel in Richtung 1,10 US-Dollar gestiegen war. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0969 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0946 (Freitag: 1,0922) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:20 Uhr) Euro/USD 1,0969 -0,11% USD/Yen 104,81 0,00% Euro/Yen 114,97 -0,11%

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben am Dienstag einen kleinen Teil ihrer deutlichen Verluste vom Wochenstart wettmachen können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 49,95 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 23 Cent auf 47,09 Dollar.

