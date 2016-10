Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leverkusen (pta013/01.11.2016/08:45) - Der Vorstand der Biofrontera AG (FSE: B8F)

hat am 31.10.2016 bekannt gegeben, dass das Grundkapital der gegen Bareinlage

durch Ausgabe von bis zu 5.012.950 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien

mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des

Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 ( "Neue Aktien") erhöht werden soll. Den

Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht im Verhältnis 6: 1 zum Bezugspreis

von EUR 3,00 je Neuer Aktie gewährt. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016

gewinnberechtigt.



Der Vorstand hat ferner am 31.10.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die

Ausgabe von bis zu Stück 49.990 nachrangiger Wandel-Teilschuldverschreibungen (

"Teilschuldverschreibungen") im Nennbetrag von je EUR 100 und in einem

Gesamt-Nennbetrag von bis zu EUR 4.999.000 beschlossen. Den Aktionären wird das

gesetzliche Bezugsrecht im Verhältnis 607: 1 zum Bezugspreis von EUR 100,00 je

Teilschuldverschreibung gewährt.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR vom

31.10.2016 verwiesen, die um 22:29 Uhr (UTC) veröffentlicht wurde.



Die Gesellschaft hat inzwischen bindende Zusagen von Investoren erhalten, nach

denen diese sich verpflichtet haben, Neue Aktien und/oder

Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe der mitgeteilten Konditionen in

einem Umfang von EUR 14,8 Mio. zu erwerben.

Der Vorstand



Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen

ISIN: DE0006046113

WKN: 604611

(Ende)



ISIN(s): DE0006046113 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart,

Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin



