Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BoJ hält an Geldpolitik fest - Inflationsausblick gesenkt

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrer Geldpolitik fest, senkte allerdings den Inflationsausblick. Nach den zweitägigen Beratungen stimmten die Notenbanker für die Beibehaltung des Strafzinses für Übernachtgelder, die manche Geschäftsbanken als Einlagen bei den Währungshütern halten, bei minus 0,1 Prozent. Zudem votierten die Mitglieder weiter für das Null-Prozent-Zinsziel für zehnjährige Staatsanleihen.

Chinesische Industrie schaltet einen Gang hoch

Die chinesische Industrie hat im Oktober einen Gang hochgeschaltet. Nach den Daten der nationalen Statistikbehörde vom Dienstag erhöhte sich der offizielle Einkaufsmanagerindex unerwartet deutlich auf 51,2 Punkte von 50,4 Zählern im September und markierte damit den höchsten Stand seit zwei Jahren. Volkswirte hatten mit einem offiziellen Einkaufsmanagerindex von 50,3 Punkten gerechnet.

Warum mit Chinas Wirtschaft nicht alles in Ordnung ist

Chinas Wirtschaft nimmt etwas Fahrt auf. Aber das erhöht nur den Druck, die Dinge wieder langsamer anzugehen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Oktober auf 51,2 Punkte von 50,4 im September. Ein Stand über der Schwelle von 50 signalisiert eine Expansion. Solch gute Nachrichten wären nur dann wirklich gut, wenn die chinesische Wirtschaft sich selbst tragen und wachsen könnte, ohne am Tropf billiger Kredite zu hängen.

Carney bleibt bis Juni 2019 Chef der britischen Notenbank

Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, schaffte am Montagabend Klarheit über seine Zukunftspläne. Er will das Amt bis Juni 2019 ausüben. Damit bliebe er ein Jahr über die ursprünglich geplante Amtszeit an der Spitze der Notenbank. Der regulär im Sommer 2018 auslaufende Vertrag sah eine mögliche Verlängerung bis 2021 vor.

Neue Wikileaks-Enthüllungen plagen Clinton im Wahlkampf-Endspurt

Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl in den USA belasten neue Enthüllungen den Wahlkampf von Hillary Clinton: Die Plattform Wikileaks veröffentlichte vertrauliche E-Mails von Parteistrategen, die den Verdacht nahelegen, dass Clinton bei TV-Debatten im Vorwahlkampf vorab über anstehende Fragen informiert worden sein könnte.

FBI-Chef wegen Ankündigung zu Clinton-Skandal unter Druck

Wegen seiner Bekanntgabe neuer Untersuchungen zur E-Mail-Affäre der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ist FBI-Chef James Comey unter massiven Druck geraten. Die Demokraten warfen ihm möglichen Gesetzesbruch vor, das Weiße Haus ließ Distanz zum Chef der Bundespolizei erkennen. Die neuen Entwicklungen in der Affäre haben die Kampagne der Demokratin in Turbulenzen gestürzt.

Ukrainische Funktionäre geben Vermögen preis

In der Ukraine haben mehr als 100.000 Beamte und Regierungsmitglieder einem neuen Gesetz Folge geleistet und ihre Vermögensverhältnisse im Internet offengelegt. Der Reichste von ihnen ist Staatschef Petro Poroschenko, der zugleich unter anderem Schokoladenfabrikant ist. Er gab an, umgerechnet 23,7 Millionen Euro auf der Bank zu haben sowie mehr als hundert Unternehmen in mehreren Ländern zu besitzen, darunter in Russland.

Australiens Zentralbank hält Cash Rate Zielsatz unverändert bei 1,50%

Japan/Kfz-Absatz Okt +0,8% gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Okt +1,3% (PROG: +1,1%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Okt +0,1% (PROG: -0,1%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Okt +1,5% gg Vorjahr, +0,5% gg Vormonat

Indonesien Verbraucherpreise Okt +0,14% gg Vm (PROG: +0,12%)

Indonesien Verbraucherpreise Okt +3,31% gg Vj (PROG: +3,30%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Okt +3,08% gg Vorjahr (Sep: +3,21%)

Thailand Verbraucherpreise Okt +0,34% gg Vorjahr (PROG +0,50%)

Thailand Verbraucherpreise Okt +0,16% gg Vormonat (PROG +0,325%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Okt +0,74% gg Vorjahr (PROG +0,76%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Okt +0,04% gg Vormonat (PROG +0,05%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2016 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.