AUCTION DATE: NOV 1, 2016 START DATE: NOV 2, 2016 MATURITY DATE: NOV 9, 2016 NOMINAL AMOUNT: 344.7 BLN FIXED RATE: -0.50 %
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON NOV 1 2016, AT THE LATEST. CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 344.7 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET)
ON NOV 1, 2016.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON NOV 1 2016, AT THE LATEST. CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 344.7 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET)
ON NOV 1, 2016.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE