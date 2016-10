Lieber Leser,

der Wolfsburger Konzern, der 12 Marken auf dem internationalen Markt vertritt, wird in den zukünftigen Forschungen und Entwicklungen auf das Elektroauto setzen. Das bedeutet jedoch im Gegenzug eine Welle von Entlassungen der Mitarbeiter in den kommenden Jahren. Der Personalvorstand Karlheinz Blessing betonte selbst, dass Elektrofahrzeuge aus weniger Komponenten bestünden, als ein Kraftstoffmotor. Langfristig ist also für den Bau von Elektroautos weniger Personal dafür erforderlich.

Stellenstreichungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...