Berlin (ots) - Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) sieht auch für Brandenburg eine reale Terror-Gefahr.



Schröter sagte am Dienstag im rbb-Inforadio, dass potentielle Attentäter inzwischen nicht mehr unbedingt nur exponierte Ziele, wie den Berliner Reichstag, im Visier hätten:



"Wir wissen heute, dass es weiche Ziele gibt, die schneller angegriffen werden können und dadurch eine Verunsicherung in die Tiefe des Landes tragen. Wir wissen: Auch im Land Brandenburg, selbst in der Uckermark oder in der Prignitz, können Anschläge durchgeführt werden".



In Eberswalde nimmt heute eine neue Anti-Terror-Einheit mit 20 Mitarbeitern offiziell ihre Arbeit auf. Sie soll islamistische Anschläge in Brandenburg verhindern.



