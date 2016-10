FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.11.2016 - 11.00 am



- DEUTSCHE BANK CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 780 (1070) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 50 (55) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 891 (827,66) PENCE - 'CONVICTION BUY' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 2082 (2070) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1500) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES WPP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2150 (2050) PENCE - JEFFERIES CUTS MORRISON SUPERMARKETS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 225 (210) PENCE - JPMORGAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1800 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS BTG TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 790 (910) PENCE - UBS RAISES RBS PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'NEUTRAL'



- TRADERS: BARCLAYS CUTS AMEC TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TRADERS: JEFFERIES CUTS MORRISON SUPERMARKETS TO 'HOLD' - TRADERS: LIBERUM CUTS SEGRO PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TRADERS: LIBERUM CUTS SHAFTESBURY TO 'HOLD' ('BUY') - TRADERS: LIBERUM RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TRADERS: LIBERUM RAISES LAND SECURITIES TO 'HOLD' ('SELL') - TRADERS: RBC CUTS BTG TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 790 PENCE



