Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag ihre Anfangsgewinne nahezu komplett aufgebraucht. Starke chinesische Wirtschaftsdaten konnten die Anleger nur kurz begeistern. Danach setzte sich die zunehmende Unsicherheit über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl durch. Zudem trübten enttäuschende Quartalszahlen der britischen Grossbank Standard Chartered die Stimmung.

Der EuroStoxx 50 notierte am Vormittag zuletzt 0,03 Prozent höher bei 3056,16 Punkten, nachdem er am Vortag knapp 0,8 Prozent verloren hatte. Der französische CAC-40-Index sank am Dienstag um 0,20 Prozent auf 4500,12 Punkte. Für den britischen FTSE-100-Index ging es um 0,08 Prozent auf 6948,50 Punkte nach unten.

"Vor allem ein Unsicherheitsfaktor lähmt die Börse mindestens ...

