Berlin - MOLOGEN-Aktienanalyse von Analyst Simon Scholes von First Berlin: Simon Scholes, Analyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN), senkt aber das Kursziel von 11,60 auf 11,30 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...