LJUNGSTRÖM (http://www.ljungstrom-global.com/) ist fest entschlossen, seine Rechte im Hinblick auf seine Technologien für Luftvorwärmer zu schützen. Einige chinesische Kunden hatten sich wegen Produkten von minderer Qualität beschwert, bei denen festgestellt wurde, dass es sich bei diesen um Nachahmerprodukte von durch LJUNGSTRÖM patentrechtlich geschützten DNF®-Heizelementen handelt. Nachdem ein Hersteller in Süd-China ermittelt werden konnte, der ein minderwertiges Nachahmerprodukt geliefert hatte, reichte LJUNGSTRÖM Anfang 2016 eine Patentverletzungsklage beim Gericht der Provinz Zhejiang in Jinhua ein.



Um den Rechtsstreit über die Verletzung des LJUNGSTRÖM-Patents beizulegen, wurde mit dem Hersteller ein Vergleich geschlossen und es wurden Schadenersatzzahlungen in erheblichem Umfang für vorangegangene Patentverletzungen vereinbart. Dieser Fall beweist einmal mehr, dass einzig und allein LJUNGSTRÖM in der Lage ist, Original-DNF®-Heizelemente bereitzustellen, die gemäß den Qualitätsstandards und für eine längere Betriebslaufzeit produziert sind, wie es den entscheidenden Anforderungen beim Energiebedarf der Menschen in China entspricht.



Bei dem Verfahren handelt es sich um den ersten Rechtsstreit, den LJUNGSTRÖM eingeleitet hat, um sein geistiges Eigentum in China zu schützen. "LJUNGSTRÖM ist bestrebt, bewährte Technik und etablierte Produkte mit einer von anderen Lieferanten nicht erreichbaren hohen Qualität anzubieten", sagte Hybern Huo, Geschäftsführer der LUNGSTRÖM-Niederlassung Schanghai. "Wir versuchen, chinesischen Kraftwerken zu helfen, vorzeitigen Verschleiß, Abschaltzeiten und Probleme im Betriebsablauf, die aufgrund von nicht lizenzierten und qualitativ minderwertigen Nachahmerprodukten unserer Technologien auftreten können, zu vermeiden."



Über LJUNGSTRÖM



LJUNGSTRÖM, eine Division der ARVOS Group, ist ein Weltmarktführer bei wissenschaftlichen und technischen Lösungen für thermische Kraftwerke mit zwei Hauptanwendungen: Luftvorwärmer und Gas/Gas-Wärmer. LJUNGSTRÖM hat seinen Hauptsitz in Wellsville, New York, und ist mit seinen Niederlassungen und Produktionsstandorten auf allen großen Kontinenten weltweit stark vertreten.



Produkte von LJUNGSTRÖM sorgen auf der ganzen Welt jährlich für Einsparungen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar und für einen geringeren Kraftstoffverbrauch in Höhe von 25 Prozent. Außerdem haben Verbesserungen bei der Effizienz von LJUNGSTRÖM-Technologien, wodurch 50 Milliarden Tonnen an CO2 weniger in die Atmosphäre abgegeben wurden, dabei geholfen, die Erderwärmung zu verlangsamen, womit das Unternehmen einen Beitrag für eine nachhaltigere und energieeffizientere Welt leistet. LJUNGSTRÖM wird auch in Zukunft weltweit führend bei der Bereitstellung von bahnbrechenden Innovationen für den Markt sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ljungstrom-global.com.



