Zürich (pts017/01.11.2016/11:11) - Die jüngsten Entwicklungen auf dem Schweizer Ticketmarkt bestätigen die bisherige Strategie von TICKETINO und deren Weiterführung. Als einzige wirklich unabhängige Alternative zu den von grösseren Mediengruppen geführten Ticketvertreibern ändert sich mit dem Zusammenschluss der beiden Mitbewerber einiges. In Zukunft richten wir unser Angebot noch stärker an den heutigen Bedürfnissen der Veranstalter aus. Geschäftsprozesse werden hochautomatisiert und kostengünstig abgewickelt. Neben den konventionellen Verkaufskanälen konzentriert sich TICKETINO klar auf die Social-Media-Vermarktung. Die für Veranstalter selbstbedienbare Ticketing-Plattform erfreut sich Jahr für Jahr am grossen Erfolg. Seit dem Markteintritt im Jahr 2008 weist TICKETINO jährlich zweistellige Zuwachsraten auf und hat über seine Plattform rund 60'000 Events erfolgreich abgewickelt. TICKETINO bietet Veranstaltern in In- und Ausland eine breite Dienstleistungspalette an. Für kleinere, mittelgrosse und grosse Events mit einfachen oder komplexen Anforderungen überzeugt die Firma mit ihrem intelligenten Gästemanagement-Tool zu äusserst günstigen Konditionen. Für die Geschäftsstrategie von TICKETINO ist es wichtig, als neue Nummer zwei im Schweizer Ticketing-Markt weiterhin als unabhängiger und fairer Anbieter aufzutreten. Der Zusammenschluss der beiden grossen Anbieter wurde bereits vom Konsumentenschutz scharf kritisiert, da eine solche Fusion schädlich für den Wettbewerb sei und so eine weitere Steigerung der bereits immensen Gebühren erwartet werden. TICKETINO wird sich daher zukünftig vermehrt als kostengünstige Alternative zu den sogenannten Monopol-Anbietern im Ticketing-Markt positionieren und richtet sich nach den Bedürfnissen der Veranstalter. So profitieren unsere Veranstalter von einer einfachen Eventerfassung und der unkomplizierten Aktivierung des Vorverkaufs. Eventtickets werden über dieselben attraktiven Kanäle wie bei Starticket und Ticketcorner vertrieben. Wir können unseren Ticketkäufern ein flächendeckendes Vorverkaufsstellennetz und ein 24/7 Callcenter bieten. Natürlich können Tickets auch auf der Plattform http://ticketino.com erworben werden und dank verschiedensten Einbindungsmöglichkeiten auch direkt auf der individuellen Veranstalter-Website. "Unsere Strategie ist es, die Eventvermarktungsplattform in die modernsten Social-Media-Kanäle einzubinden", so der Geschäftsführer Franz Wyss. Dies bietet unseren Kunden zielgerichtete Kommunikationswege mit enormem Erfolgspotential, wie zum Beispiel die Einbindung des Ticketshops direkt auf Facebook. In Zukunft bietet TICKETINO seinen Veranstaltern und Ticketkäufern eine neue Version des Online-Shops. Zudem sind weitere Aktivitäten auf dem Gebiet der Social-Media-Vermarktung geplant, welche den Kunden eine grössere Reichweite auf zukunftsgerechten Kanälen bieten werden. (Ende) Aussender: TICKETINO Ansprechpartner: Tabea Diener Tel.: 043 500 40 80 E-Mail: tabea.diener@ticketino.com Website: organizer.ticketino.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20161101017

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2016 06:11 ET (10:11 GMT)