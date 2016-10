Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 138 auf 131 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei nicht gut gewesen, schrieb Analyst Anthony Bucalo in einer Studie vom Dienstag. Dabei verwies er vor allem auf die Schwäche in Lateinamerika und kürzte seine Schätzungen. Der Brauereikonzern sei nun umso mehr abhängig vom Wachstum des übernommenen SABMiller-Konzerns, um wieder in die Spur zu kommen./ajx/mis

