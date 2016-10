Die Deutsche Bank hat die Einstufung für HSBC nach einem Pressebericht über eine mögliche Kapitalfreisetzung im China-Geschäft auf "Hold" mit einem Kursziel von 585 Pence belassen. Sollten die Eigenkapitalanforderungen für die 19-Prozent-Beteiligung der HSBC an der chinesischen Bank of Communications gelockert werden, dürfte die harte Kernkapitalquote steigen, schrieb Analyst David Lock in einer Studie vom Dienstag. Für einen höheren Gewinn je Aktie müsse sich die britische Großbank aber im US-Geschäft steigern./ajx/edh

