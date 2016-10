Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC nach einem Pressebericht über eine mögliche Kapitallockerung im Zusammenhang mit der 19-Prozent-Beteiligung an der chinesischen Bank of Communications auf "Neutral" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Sollten die Anforderungen tatsächlich gelockert werden, würde dies die Kernkapitalquote der britischen Großbank um mindestens 0,5 Prozentpunkte verbessern, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer Studie vom Dienstag./edh/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0049 2016-11-01/13:07

ISIN: GB0005405286