Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siltronic von 28 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe in der vergangenen Woche ermutigende Resultate für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Dienstag. Jungfleisch passte sein Ziel entsprechend nach oben an und berücksichtigte dabei auch die Aussicht auf möglicherweise steigende Waferpreise im ersten Quartal 2017./la/tav

