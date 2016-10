Lieber Leser,

nachdem die Schlichtungsgespräche zwischen der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo und der Eurowings-Geschäftsführung am Wochenende wieder einmal im Sande verliefen, konnte man sich bereits auf weitere Streiktermine in dieser Woche einstellen. Dies hatte die Gewerkschaft bereits Ende letzter Woche in Aussicht gestellt. Doch nun soll vorerst auf weitere Arbeitskämpfe verzichtet werden. Stattdessen sollen die Gespräche unter der Leitung des Schlichters Matthias Platzeck wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...