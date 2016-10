Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) macht Ernst mit Plänen für verschärfte Vorgaben der Banken bei drohenden Immobilienblasen. Die Finanzaufsicht Bafin soll in diesem Fall unmittelbar einschreiten und die Hürden für die Geldhäuser bei der Vergabe von Krediten für Wohnimmobilien erhöhen können. Das sieht der Referentenentwurf für ein Aufsichtsrechtsergänzungsgesetz vor, den Schäubles Ministerium auf seine Internetseite gestellt hat.

Der Entwurf sieht laut dem Finanzministerium vor, durch Gesetzesänderungen zusätzliche Instrumente zu schaffen, mit denen die Aufsicht Kreditgebern "zur Abwehr einer drohenden Gefahr für die Finanzstabilität" Kriterien für die Vergabe von Neukrediten vorgeben kann. Vorgesehen sind Obergrenzen für das Verhältnis von Darlehenshöhe und Immobilienwert, für den Schuldendienst gemessen am Einkommen und das Verhältnis zwischen Gesamtverschuldung und Einkommen sowie eine zeitliche Vorgabe für die Tilgung eines bestimmten Darlehensanteils.

"Die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die zusätzlichen Instrumente ist nicht gleichzusetzen mit der im Gefahrenfall möglichen Aktivierung", heißt es in dem Entwurf aber. Voraussetzung für eine Entscheidung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) über eine Aktivierung soll deren Einschätzung sein, dass Risiken für die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems und für die Finanzstabilität drohen, gestützt auf Bewertungen der Bundesbank.

Immobilienbranche warnt vor Beschränkungen

Die Bafin soll dann aber auch Bagatellgrenzen festlegen und Ausnahmen zum Beispiel für Anschlussfinanzierungen zulassen können. Kredite für die Renovierung von Wohnimmobilien sind laut dem Referentenentwurf nicht erfasst. Er basiert auf Empfehlungen des Ausschusses für Finanzstabilität, der neue Eingriffsbefugnisse für die Bankenaufsicht empfohlen hatte.

Die Immobilienbranche reagierte bereits nach dem Bekanntwerden der Pläne in der vergangenen Woche alarmiert und forderte, sie so nicht umzusetzen. "Mit der geplanten Regulierung wird es künftig noch schwerer, Eigentum zu erwerben", warnte der Präsident des Immobilienverbandes Deutschland (IVD), Jürgen Michael Schick. Es sei aber "völlig unklar", ob die vorsorglichen Mittel eine eventuelle Blase überhaupt verhindern könnten.

Schick forderte deshalb, "auf die geplanten Beschränkungsmöglichkeiten zu verzichten". Sonst drohe eine erneute Unsicherheit bei den Banken, und die Eigentumsbildung gerate weiter ins Abseits. Es gelte vielmehr, das selbstgenutzte Wohneigentum zu stärken.

Die Ratingagentur Moody's bewertete die geplanten Änderungen hingegen positiv. "Die geplante Verschärfung der Vergaberichtlinien für Wohnimmobiliendarlehen in Deutschland würde einer übermäßigen Verschuldung der Privathaushalte entgegenwirken und senkt zugleich das Ausfallrisiko für neu zu begebende Pfandbriefe", erklärte die Ratingagentur in ihrem neuesten Bonitätsausblick laut einer Mitteilung vom Dienstag.

Länder wollen Share Deals stoppen

Auf die Immobilienwirtschaft kommt auch an anderer Stelle möglicherweise noch ein neuer Regulierungsdruck zu. Denn noch im November wollen die Finanzminister der Länder Vorschläge machen, um der Praxis ein Ende zu machen, dass auf so genannte "Share Deals" mit Immobilien keine Steuer anfällt. Zwar unterliegen Immobilientransaktionen eigentlich der Grunderwerbsteuer, werden jedoch nur Anteile an Unternehmen gekauft, in denen die Grundstücke enthalten sind, braucht der Käufer bei Erwerb von unter 95 Prozent der Anteile keine Steuer zu bezahlen.

Große Marktteilnehmer machen oftmals solche Share Deals und bleiben mit maximal 94,9 Prozent gekauften Anteilen gerade unter der Grenze der Steuerpflicht. Das Volumen der entgangenen Steuereinnahmen ist groß: So prognostiziert Ernst & Young das Transaktionsvolumen auf dem deutschen Immobilienmarkt für dieses Jahr auf bis zu 65 Milliarden Euro.

Einigten sich die Länder auf einen Änderungsvorschlag, könnten sie diesen als Bundesratsinitiative ins Parlament einbringen. Dies scheint allerdings noch zu dauern. Einerseits stößt das Vorhaben bei Schäuble offenbar nur auf wenig Gegenliebe. "Es gibt keine Pläne, das im Moment zu ändern", sagte ein Sprecher seines Ministeriums.

Andererseits scheint derzeit völlig offen, auf welchem Weg das geltende Recht nach Ansicht der Länder geändert werden könnte. "Wir loten untereinander aus, welcher Ansatz der richtige ist", sagte ein Sprecher des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer (CDU), der die Initiative angestoßen hat. Man befinde sich dazu noch "in einem sehr frühen Stadium".

