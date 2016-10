Hamburg (ots) - Kati Witt (50) hat in ihrem Leben viel erreicht: Sie hat eine erfolgreiche sportliche Karriere hinter sich und ist immer noch Vorbild und Traumfrau für viele Frauen und Männer weltweit. Im großen Interview mit MYWAY (EVT 2.11.) spricht sie über das Älterwerden, ihre Karriere und verrät einige Lebensweisheiten. So lässt sie sich von einem Tief im Leben nicht aus der Ruhe bringen. "Es ist eben so: Du gewinnst, du verlierst. Du bist glücklich, du bist traurig. Wäre ja auch langweilig, wenn alles ein immerwährendes Himmelhochjauchzen wäre. Ich habe gelernt: Das Leben besteht aus Hochs und Tiefs. Und jedes Tief ist nur das Schwungholen fürs nächste Hoch."



Auch das Älterwerden sieht die 50-Jährige nicht als etwas Negatives an, sondern freut sich über die neuen Erfahrungen. "Das Altern ist ein interessanter Prozess. Je älter man wird, desto wertvoller wird die Zeit. Und umso deutlicher merkt man, wie wunderbar das Leben ist. (...) Ich weiß heute auch die kleinen Glücksmomente sehr zu schätzen." So steht auf ihrer Wunschliste fürs Leben keine Extremsportart wie ein Bungeejump oder ein Drachenflug, sondern etwas viel simpleres. "Ich brauche keinen Kick, mir fehlt da nichts. Aber ich habe durchaus noch Träume. Ich will irgendwann einfach losreisen. Meine Sachen packen und einmal um die Welt fahren."



Die Wahl-Berlinerin nimmt ihr Leben lieber selbst in die Hand, anstatt sich einfach dem Schicksal zu ergeben und hatte damit bisher Erfolg. "Man soll vom Schicksal nichts erwarten, nur von sich selbst. Ich glaube schon an ein gewisses Karma, auch wenn das jetzt etwas spirituell klingt. Damit meine ich, dass das, was du ausstrahlst, auch zu dir zurückkomt. Wenn du ein fröhlicher und optimistischer Mensch bist, passt sich dein Umfeld an. Ich gehe immer positiv auf Menschen zu, gehe nur vom Besten aus. Ich habe mir meine kindliche Naivität bewahrt."



Hinweis für Redaktionen:



Das vollständige Interview erscheint in der neuen MYWAY-Ausgabe 12/2016 (ab 2. November 2016 im Handel).



