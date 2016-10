Weibo (WKN:A110V7), das chinesische Pendant zu Twitter (WKN:A1W6XZ), ist jetzt etwas wertvoller als das Original. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes hat Weibo einen Unternehmenswert von 10,9 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den Unternehmenswert von Twitter von 10,1 Milliarden.



Diese Kluft könnte sich in naher Zukunft noch vergrößern, da die Weibo - Aktie in den letzten 12 Monaten um fast 200% gestiegen ist, während Twitter um mehr als 40% eingebrochen ist. Daher wollen wir einmal besprechen, warum ist Twitter so schlecht erging und ob der chinesische Clone jetzt ein besserer kaufe.



