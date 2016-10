Hamburg (ots) - Vor drei Jahren kam der Bruder der TV-Moderatorin Bärbel Schäfer (52) bei einem Autounfall ums Leben. Um dieses tragische Ereignis zu verarbeiten, schrieb sie das Buch "Ist da oben jemand?", mit dem sie aktuell auf Lesereise ist. Exklusiv in der neuen CLOSER (EVT 02.11.) verrät sie jedoch, dass sie den Tod ihres Bruders noch immer nicht verwunden hat. Die gebürtige Bremerin schildert, wie in der Nacht, in der sie vom ihrem Tod erfuhr, eine Welt für sie zusammenbrach. "Es war, als würde mir das Herz in tausend Teile gesprengt." Gerade auch durch die Lesereise würden jedes Mal Erinnerungen an ihren geliebten Bruder wach: "Durch das Vorlesen kratze ich selbst nochmal an den Wunden. Es ist nicht einfach, mit dem Schmerz umzugehen."



Weiter erzählt die zweifache Mama, wie sehr der Verlust sie schmerzt, und in welchen Situationen sie ihren Bruder am meisten vermisst. "Ich vermisse meinen Bruder eigentlich immer. Wir können nicht mehr zusammen lachen. Aber am traurigsten finde ich, dass er nicht sieht, wie meine Kinder aufwachsen. Aus unserem Dialog ist ein Monolog geworden! Das ist und bleibt einfach traurig! Der Schmerz findet seinen Ort - aber er ist eben immer noch da."



