=== 06:55 LU/Braas Monier Building Group SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 07:00 DE/Symrise AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Holzminden *** 07:05 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q, Maintal *** 07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Metzingen 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 3Q, Quickborn 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 51,3 zuvor: 51,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,3 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 49,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 54,3 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: unv. gg Vm zuvor: +1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,1% zuvor: 6,1% *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 3Q *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 52,6 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Übergabe des Jahresgutachtens 2016/17 an Bundeskanzlerin Merkel; 12:00 PK, Berlin *** 11:15 DE/Fraport AG und Ryanair Holdings plc, PK, Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q, Hangzhou 12:00 US/Time Warner Inc, Ergebnis 3Q, New York 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +170.000 Stellen zuvor: +154.000 Stellen 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem Schweizer Bundespräsidenten Schneider-Ammann, Berlin *** 15:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,25% bis 0,50% zuvor: 0,25% bis 0,50% *** 21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q, Menlo Park *** 21:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego 21:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q, Venlo *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Oktober ===

