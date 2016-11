Endanwender können bis zu 30 % elektrische Energie einsparen

EAST GREENWICH, Rhode Island, 1. November 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- VSquare/R kündigt eine neue patentierte Technologie an, die speziell für Hersteller von Haushaltsgeräten, Industriemaschinen und nahezu jedes andere Produkt, in dem ein Wechselstrommotor eingesetzt wird, geeignet ist. Durch die Einbeziehung dieser energiesparenden Technologie in ihre Produkte können Hersteller mehr Kunden anziehen, die wiederum bis zu 30 % elektrische Energie einsparen können. Und nebenbei tragen die Anwender durch die Reduktion von fossilen Brennstoffen zur Klimaverbesserung bei.

Zurzeit lizenziert VSquare/R den Dynamic Power Controller an Hersteller von Heizungs-, Belüftungs- und Klimatisierungsgeräten, Waschmaschinen und Trocknern, Geschirrspülern, Kühlschränken, Gefrierschränken, Drehmaschinen, Standbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Kompressoren und Extrusionsmaschinen. Das Produkt eignet sich für nahezu alle Produkte mit Wechselstrommotoren. Diese neue Technologie kann zu geringen Kosten (15 bis 30 US-Dollar) in Produkte integriert werden, aber dafür die Umsätze mit Endkunden bedeutend erhöhen.

Es profitieren also sowohl Anwender als auch Hersteller. Die Hersteller durch höhere Verkaufszahlen, die Kunden durch niedrigere Stromrechnungen und alle durch einen besseren Klimaschutz.

Auf der Website www.vsquare-r.com (http://www.vsquare-r.com/) finden Sie weitere Informationen zum Produkt sowie Demonstrationsvideos.

Ansprechpartner.



Kontakt:

Thomas J. Valenti

+1 (401) 294-2057

Contact@VSquare-R.com

www.VSquare-R.com

