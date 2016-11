Gerresheimer: Ein Verpackungsspezialist für den Weltmarkt

Eine der Aktien, die ich seit Jahren oder gar schon Jahrzehnten im Blick habe, ist die Gerresheimer-Aktie (WKN: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6).

Vielleicht haben Sie die Aktie - wie ich - noch gedanklich als "Gerresheimer Glas" gespeichert. Denn so hieß das Unternehmen auch lange Jahre, doch im Jahr 2007 folgte die Verkürzung des Unternehmensnamens. Die Aktie hatte ich bereits im Frühling 2015 besprochen. Was hat sich seitdem geändert? Zunächst einmal habe ich auf mein damaliges Fazit geschaut. Damals schrieb ich zur Gerresheimer-Aktie: "Angesichts der Perspektiven und der aktuellen Zahlen sowie der starken Marktstellung würde ich ein KGV von 15-20 als fair erachten. Da die Aktie derzeit mit einem KGV von rund 18 bewertet ist, somit mein Fazit: Diese Aktie ist derzeit in etwa fair bewertet - nicht mehr und nicht weniger!" (Finden Sie bei www.vaupels-boersenwelt.de frei zugänglich im "Archiv", Datum 28.4.2015.)

Damals stand der Aktienkurs im Bereich 53/54 Euro. Heute steht die Notierung deutlich höher, nämlich aktuell bei gut 68 Euro.

Gerresheimer: Der Blick auf die Geschäftszahlen

Wie ist nun meine aktuelle Einschätzung zur Aktie? Hier als Erstes der Überblick über die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen, bevor ich dann Näher auf die Fundamentaldaten eingehe. Die neuesten Zahlen sind die zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Dieses Geschäftsjahr weicht bei Gerresheimer vom Kalenderjahr ab. Konkret bedeutet dies, dass das "dritte Quartal" bei Gerresheimer der Zeitraum 1. Juni bis 31. August 2016 ist. Fragen Sie mich bitte nicht, wieso das so ist. Hier nun die Zahlen:

Quartalszahlen Gerresheimer AG im Überblick

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz auf 373,1 Mio. Euro. Das ist ein Zuwachs von 8,4%.

Die Ebitda-Marge (bereinigt) erhöhte sich auf 22,6%

Höhere Ebitda-Marge und gestiegene Umsätze? Dann muss das Ebitda überproportional gestiegen sein. Ist es auch: Den Zahlen zufolge erhöhte sich das Ebitda (bereinigt) um 24,2 Prozent auf 84,4 Mio. Euro.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie schoss regelrecht nach oben: Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug das Plus demnach satte 40,0%. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag damit bei 1,19 Euro.

Quelle: Quartalszahlen Geschäftsbericht Gerresheimer AG. Online abrufbar unter diesem Link: Gerresheimer mit deutlichem Ergebnisanstieg im dritten Quartal.

