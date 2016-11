MONTREAL, QUÉBEC (KANADA -- (Marketwired) -- 11/01/16 -- Bombardier Business Aircraft gab heute eine starke Auftrags- und Lieferperformance für das Quartal mit Abschluss zum 30. September 2016 bekannt. Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen der Jahrestagung der National Business Aviation Association (NBAA) in Orlando im US-Bundesstaat Florida, wo das Unternehmen sein vollständiges Portfolio von Geschäftsflugzeugen sowie ein Modell der Global 7000 in Originalgröße präsentiert.

In dem Quartal mit Abschluss zum 30. September 2016 lieferte Bombardier in seinen Geschäftsbereichen 36 Geschäftsflugzeuge aus - eine Spitzenleistung in der Branche. Die Auslieferungen des dritten Quartals umfassen 7 Learjets, 19 Challenger sowie 10 Global-Modelle. Damit erhöht sich die Zahl der Flugzeuge seit Jahresbeginn auf 109. Angesichts dieser starken Performance geht Bombardier davon aus, seine prognostizierten Auslieferungen von 150 Geschäftsflugzeugen im Jahr 2016 zu übertreffen. Das Unternehmen gab für das Quartal zudem Brutto-Aufträge über 30 Flugzeuge bekannt, insgesamt beläuft sich die Auftragszahl damit auf 122 Flugzeuge seit Jahresbeginn.

"Ich bin mit unserer Leistung in diesem ausgesprochen wettbewerbsintensiven Umfeld sehr zufrieden", so David Coleal, President, Bombardier Business Aircraft. "Wir sehen jetzt die positiven Auswirkungen der proaktiven Maßnahmen, die wir im letzten Jahr ergriffen haben, um unsere Produktionsleistung den Marktbedingungen anzupassen und unsere Kunden noch besser zu bedienen. Mit unserem neuen Vertriebsansatz der direkten Kundenansprache sind wir in der Lage, unseren Kunden das branchenweit beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und ein robustes Netto-Book-to-Bill-Verhältnis zu generieren, das sich dem Wert 1.0 nähert."

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen. Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 18,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung - oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Global, Global 7000, Learjet und The Evolution of Mobility sind Markenzeichen von Bombardier Inc. oder seiner Tochtergesellschaften.





