Barrick Gold geht zur Stunde an der Wall Street kräftig in die Offensive. Zu Recht. Und das könnte sogar nur der erste von mehreren Tagen mit kräftigen Kursgewinnen sein. Die Lage:

Der kanadische Minenriese Barrick Gold beschränkt sich zwar keineswegs auf die Goldförderung, aber "nomen est omen" … und Barrick ist immerhin das größte Gold-Bergbauunternehmen der Welt. Was heißt: Für den Kurs dieser Aktie sind die üblichen Feld-, Wald- und Wiesen-Konjunkturdaten Schall und Rauch. Was hier zählt, ist der Goldpreis. Steigt der ordentlich, klingelt es hier gehebelt in der Kasse. Fällt er zu stark, wird es für das Unternehmen und somit auch für die Aktie - ebenfalls mit einer nicht unwesentlichen Hebelwirkung zum Goldpreis selbst - ungemütlich. Aber: Hier und heute könnte der Beginn einer überaus "gemütlichen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...